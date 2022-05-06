Новосибирский предприниматель пойдет под суд за взятку судебному приставу

В Новосибирске завершено расследование дела о взяточничестве в отношении местного индивидуального предпринимателя. Обвиняемый передал денежные средства судебному приставу за непринятие мер по сносу павильона, который находился в охранной зоне воздушной линии электропередачи.

Следственным отделом по Дзержинскому района Новосибирска СК по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего индивидуального предпринимателя. Бизнесмена обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия), сообщает региональное СУ СК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что 16 марта мужчина передал ведущему судебному приставу-исполнителю отделения судебных приставов по Дзержинскому району Новосибирска УФССП по региону взятку в размере 20 тыс. рублей за непринятие мер по исполнению решения Арбитражного суда Новосибирской области. Суд обязал освободить от павильона охранную зону воздушной линии электропередачи на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Деньги обвиняемый передал лично в помещении районного отдела судебных приставов.

«Преступный умысел мужчины не был доведен до конца – взяткодатель был задержан оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе следствия предпринимателю была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне суд в Новосибирске вынес приговор сотрудникам оператора мобильной связи, продававших личные данные абонентов. Им назначено наказание в виде условного срока.