Новосибирским старшеклассникам разрешат провести выпускные впервые за два года

Выпускные балы разрешили провести в Новосибирске впервые с начала пандемии. Однако мероприятия пройдут лишь на уровне отдельных школ – очного общегородского праздника в этом году, как и в предыдущие годы, не будет.

О проведении школьных выпускных в Новосибирске на фоне пандемии коронавируса рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в эфире радио «Городская волна» 5 мая.

Как сообщил глава ведомства, праздничные мероприятия на уровне отельных школ в этом году разрешены, однако общегородской выпускной, как и прежде, останется под запретом.

«Здесь надо сказать о том, что всё-таки не полностью сняты ограничительные меры. Второй момент — надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины — они говорят, что в мае и июне возможны некоторые всплески», — объяснил в радиоэфире Рамиль Ахметгареев.

Решение о проведении выпускных в отдельных школах примут руководители учреждений. Праздники состоятся в период с 23 июня по 4 июля. Последние звонки проведут в Новосибирске 24-25 мая для выпускников 11-х классов и в период с 17 по 26 мая – для окончивших 9-е классы.

Общегородской выпускной проходит в Новосибирске с 2018 года. В связи с пандемией коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводили в онлайн-режиме. В этом году от этого формата решили отказаться.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал о том, что после майских праздников жителей региона могут обязать носить маски в медицинских учреждениях.