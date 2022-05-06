Новосибирский депутат объяснил сложности в реализации закона о бесперебойном горении Вечного огня

Василий Попов
 
вечный огонь

По словам депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, во многих муниципалитетах страны эксплуатируются изношенные коммуникации, которые неспособны выдержать непрерывную подачу газа для Вечных огней.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок безвозмездной поставки газа для обеспечения постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Документ наделяет правительство РФ полномочиями по установлению принципов формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения горения огней.

Мэр и губернатор приняли участие в субботнике

Анатолий Локоть и Андрей Травников приняли участие в субботнике

Однако, по словам зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, трудности поддержания постоянного горения Вечных огней в населенных пунктах страны связаны не только с оплатой круглогодичной подачи газа.

«Возьмем, к примеру, наш Бердск. Там проблема в отсутствии постоянного горения не только в оплате за газ. По словам администрации, проблема и в изношенных коммуникациях, которые просто не выдержат непрерывной подачи», — сказал Александр Аксёненко.

Он уточнил, что в связи с этим в Бердске Вечный огонь «включают» только несколько раз в году: в праздничные дни, в дни воинской славы и памятные даты. По словам депутата, подобная ситуация возникла во многих муниципалитетах страны — изношенные коммуникации являются проблемой современной России, которая осталась «в наследие с советских времен».

Иван Романов

Житель новосибирского Бердска погиб на спецоперации, спасая товарища

«Бердск — это мой округ, и я постараюсь содействовать решению проблемы, потому что Вечный огонь, в особенности в такой ключевой момент для нашей страны, должен гореть постоянно. И в память о павших воинах на Украине, и в знак поддержки городов всей России тех солдат, которые сражаются сейчас там», — подчеркнул Александр Аксёненко.

Напомним, 23 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в уборке сквера у Монумента Славы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поучаствовал в субботнике в Сквере героев революции в центре города.

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