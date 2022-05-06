Новосибирский депутат объяснил сложности в реализации закона о бесперебойном горении Вечного огня

По словам депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, во многих муниципалитетах страны эксплуатируются изношенные коммуникации, которые неспособны выдержать непрерывную подачу газа для Вечных огней.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок безвозмездной поставки газа для обеспечения постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях. Документ наделяет правительство РФ полномочиями по установлению принципов формирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения горения огней.

Однако, по словам зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ, депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, трудности поддержания постоянного горения Вечных огней в населенных пунктах страны связаны не только с оплатой круглогодичной подачи газа.

«Возьмем, к примеру, наш Бердск. Там проблема в отсутствии постоянного горения не только в оплате за газ. По словам администрации, проблема и в изношенных коммуникациях, которые просто не выдержат непрерывной подачи», — сказал Александр Аксёненко.

Он уточнил, что в связи с этим в Бердске Вечный огонь «включают» только несколько раз в году: в праздничные дни, в дни воинской славы и памятные даты. По словам депутата, подобная ситуация возникла во многих муниципалитетах страны — изношенные коммуникации являются проблемой современной России, которая осталась «в наследие с советских времен».

«Бердск — это мой округ, и я постараюсь содействовать решению проблемы, потому что Вечный огонь, в особенности в такой ключевой момент для нашей страны, должен гореть постоянно. И в память о павших воинах на Украине, и в знак поддержки городов всей России тех солдат, которые сражаются сейчас там», — подчеркнул Александр Аксёненко.

Напомним, 23 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в уборке сквера у Монумента Славы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поучаствовал в субботнике в Сквере героев революции в центре города.