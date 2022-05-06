Лидер новосибирского отделения «Родины» отказался комментировать высказывание главы партии о ядерном ударе по НАТО

Глава партии «Родина» Алексей Журавлёв высказался в пользу нанесения ядерного удара по НАТО в эфире телеканала «Россия-1» — в сети ролик мгновенно стал «вирусным». «Континент Сибирь» решил узнать мнение о нашумевшем выступлении у лидера новосибирского партийного объединения Вячеслава Илюхина, однако он отказался комментировать позицию руководителя.

В очередном выпуске программы «60 минут» телеканала «Россия-1», где обсуждалась возможность возникновения ядерной войны, в качестве одного из спикеров принял участие лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв. Депутат выступил в поддержку ядерной атаки на страны НАТО со стороны российских войск в ходе военной спецоперации на Украине.

Партийный лидер выразил мнение, что после того, как Минобороны РФ продемонстрировало успешный запуск баллистической гиперзвуковой ракеты «Сармат», ВС РФ могут перейти к практическому применению этого оружия. При этом, по словам Журавлёва, угроза катастрофических последствий ядерной войны исключена, поскольку комплексы ПВО, расположенные на территории России, смогут перехватить любой ответный удар.

«Один «Сармат» — и всё. Были Британские острова, и нет Британских островов», — сказал Журавлёв в телеэфире.

Между тем, по мнению экспертов, если ВС РФ всё же запустят баллистическую ракету, неизбежный ответный удар может быть нанесён как минимум по стартовым площадкам МБР. По сведениям, опубликованным в открытых источниках, в Новосибирской области ближайшая такая площадка находится в посёлке Пашино.

«Континент Сибирь» решил узнать мнение лидера регионального отделения партия «Родина», представляющего интересы жителей посёлка, Вячеслава Илюхина, о выступлении руководителя «головной» партийной организации. Однако в разговоре с изданием депутат отказался от комментариев, отметив, что, по его мнению, «высказывания руководства комментировать некорректно». Планирует ли парламентарий донести свою позицию до партийного лидера непублично, если она идёт в разрез с мнением последнего, а главное, соответствует ли высказывание Алексея Журавлёва интересам избирателей Вячеслава Илюхина, изданию выяснить также не удалось.

Напомним, новосибирские власти приняли решение о единовременной выплате семьям раненых участников военной спецоперации на Украине, её размер составит миллион рублей.