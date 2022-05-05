В минсельхозе Новосибирской области сообщили о существенном приросте продукции птицефабрик региона

Производство яиц в Новосибирской области за год выросло на 27% по отношению к прошлогоднему показателю, а производство мяса птицы – на 8%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко в ходе пресс-тура на птицефабрику «Октябрьская» 5 мая.

Каки сообщает пресс-служба областного правительства, за первые три месяца текущего года семь птицефабрик, действующих на территории региона, произвели 283 млн яиц, увеличив этот показатель на 27% по отношению к прошлому году, а поголовье птицы на этих предприятиях составило почти 8,5 млн., что на 500 тыс. голов больше по сравнению с приростом 2021 года.

«По яйцу прирост составил 60 миллионов штук к уровню первого квартала прошлого года – 27%. По мясу птицы прирост – порядка 1700 тонн, или 8%. И есть все перспективы по дальнейшему наращиванию объемов производства», – цитирует правительство Новосибирской области Евгения Лещенко.

По словам главы областного минсельхоза, в прошлом году из-за реконструкции и модернизации ряда птицефабрик птицеводство региона несколько снизило показатели по производству мяса и яиц. При этом в 2021 году Новосибирская область была обеспечена соответствующей продукцией с существенным профицитом – птицефабрики произвели более 953 млн яиц, хозяйства региона – более 1,1 млрд яиц, что составляет 400 штук на каждого жителя при рекомендуемой норме потребления яиц в 270 штук на человека в год.

Сейчас производители региона обеспечивают жителей яйцами на 126%, мясом птицы, по итогам 2021 года, — на 90%, при этом в текущем году этот показатель увеличится.

Как напомнил Евгений Лещенко, сельхозпредприятиям по разведению птицы в Новосибирской области оказывается государственная поддержка в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Напомним, в мае 2021 года место магазинов «Коченёвской птицефабрики», испытывающей экономические трудности, стала занимать «Новосибирская птицефабрика».