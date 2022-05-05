05 Май, Четверг

18:38

Мэр Новосибирска пообещал решить проблему с вывозом мусора к 9 мая

17:20

Жара и шквалистый ветер: синоптики рассказали о погоде на праздники в Новосибирске

16:17

На Вокзальной магистрали в Новосибирске начали высаживать пятиметровые липы

15:49

Новосибирские власти прокомментировали возможность новой застройки на месте «Универсама»

15:01

В Новосибирске определили территории, где не будут продавать алкоголь 9 мая

13:18

Мэр Новосибирска прокомментировал ситуацию с изъятием электросамокатов

13:15

«Я бы сказал, что не стоит»: губернатор Новосибирской области прокомментировал законопроект о воссоздании вытрезвителей

11:36

«Я бы не торопился принимать решение»: Андрей Травников о возможности лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

11:32

Андрей Травников рассказал, какие проекты по ГЧП и концессиям будут поставлены на паузу

11:30

Более полумиллиарда рублей направят на ремонт новосибирских дворов в этом году

10:41

Полгода исправительных работ дали новосибирцу за оскорбление в кафе транспортных полицейских

9:57

Новосибирские власти выплатят до 1 млн рублей военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации на территории Украины

04 Май, Среда

21:31

Около 900 млн рублей получит Новосибирская область на создание дополнительных мест в школах

20:43

Уволенная из-за отказа привиться от COVID-19 новосибирская чиновница отсудила у работодателя более 100 тыс. рублей

19:32

Фигурантам дела о хищении 67 млн рублей на Новосибирском авиаремонтном заводе дали условные сроки

17:29

Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на выбор нового названия театра

17:15

Новосибирский фармпроизводитель будет выпускать дженерики иностранных препаратов