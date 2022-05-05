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Директор компании ITConstruct
Президент сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
Основатель компании «БурятАВТО»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
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