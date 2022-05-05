Жара и шквалистый ветер: синоптики рассказали о погоде на праздники в Новосибирске

Тёплую погоду пообещали синоптики в предстоящие праздничные дни в Новосибирской области – уже в пятницу, 6 мая, в регионе воздух прогреется до +26. При этом усилится ветер – его порывы будут доходить до 23 метров в секунду.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 6 мая, температура воздуха в Новосибирской области будет колебаться от -2 до +8 градусов. Днём ожидается +16…+21, а местами до +26 градусов.

Ветер юго-западный, его скорость ночью составит 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду, днём – 9-14, местами порывы до 23 метров в секунду.

В субботу, 7 мая, ночью ожидается +3…+8 градусов, по северо-западу – до -2. Днём похолодает до +8…+13 градусов. Местами также ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный, 9-14, местами до 23 метров в секунду.

В воскресенье, 8 мая, ночью похолодает до +1…-4, днём ожидается +10…+15 градусов. Ветер северо-западный, ночью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду, днём – 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», в День Победы дневная температура воздуха в Новосибирске составит +13 градусов, ночная — +1. К следующим выходным в дневное время воздух прогреется до +22, а ночью – до +12 градусов.

Ранее сообщалось о том, что отопительный сезон в Новосибирске завершается 11 мая.