Новосибирские власти прокомментировали возможность новой застройки на месте «Универсама»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировали ситуацию вокруг здания «Универсама» на улице Ленина, 10 в областном центре. На месте магазина может появиться новый жилой комплекс, против строительства которого выступают местные жители.

В ходе еженедельной онлайн-встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что здание «Универсама» на улице Ленина, 10 «морально» устарело.

«Ситуация с тем объектом, который существует на этом участке, выглядит плохо. Думаю, жители этого микрорайона, да и все жители города согласятся, что этот торговый объект морально устарел, а инфраструктура, которая сложилась вокруг него, сегодня не соответствует никаким критериям, тем более для Новосибирска. Поэтому какие-либо решения здесь безусловно необходимы», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, сегодня специалисты ведут проработку этого вопроса в том числе с архитекторами и общественностью.

«Есть, на мой взгляд, красивые предложения, которые украсят это место и позволят решить ряд проблем в этом районе», — подчеркнул глава города.

Напомним, что в начале января текущего года стало известно о планах собственника «Универсама» возвести на месте магазина жилой комплекс. Проект ЖК предусматривает строительство четырех зданий с объектами ритейла. Ближайший корпус к кинотеатру «Победа» будет иметь высоту 24 метра, самый высокий — 76 метров.

Против строительства ЖК высказались местные жители. Новосибирцы создали петицию, в которой сообщают, что многоэтажная жилая застройка приведет к возрастанию нагрузки на социальную инфраструктуру, транспортную сеть, инженерные коммуникации и другое. По их мнению, жилые дома нарушат исторический облик центра города.

Ситуацию со строительством нового жилого комплекса прокомментировал 5 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции.

«Да, я в курсе ситуации (относительно жалоб на возможную реализацию проекта, — «Континент Сибирь») и отреагирую в соответствии со своими полномочиями. Госстройнадзор может проверить объект, выяснить, есть ли нарушение генплана и, если потребуется, передаст заключение в прокуратуру. А у нее уже более широкие полномочия по этому вопросу», — сказал Андрей Травников.