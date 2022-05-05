В Новосибирске пройдёт форум для руководителей и сотрудников в сфере кейтеринга

В Центре развития и поддержки предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес» пройдёт форум для руководителей в сфере кейтеринга, а также для всех, кто имеет к ней отношение и ищет соответствующую работу. Встреча «Кейтеринг Сибири-2022» состоится 16 мая.

Как рассказали организаторы, цель мероприятия – разобраться, как лучше действовать компаниям в сегодняшней экономической ситуации и найти «пути выживания».

По словам соорганизатора форума Анны Сидевич (региональный представитель Ассоциации кейтеринговых и банкетных служб, соучредитель Anna Sidevich Catering, Москва-Новосибирск), мероприятие задумано по асимметричной схеме. На короткой пленарной сессии о мерах реальной государственной поддержки малому и среднему бизнесу расскажут заместитель министра — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг регионального Минпромторга Максим Останин и начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Выступление экспертов поможет увидеть зоны роста и пути к выходу из ситуации. О будущем кейтеринга в нашей стране покажет собравшимся Кирилл Погодин — ведущий российский эксперт, президент национальной Ассоциации кейтерингов и банкетных служб и основатель проекта CateringConsulting.ru (Москва).

На форуме ждут управляющих и собственников компаний, поставщиков, event-специалистов, представителей площадок, экспертов по кадрам и маркетингу, а также тех, кто ищет работу в сфере кейтеринга. Участники смогут найти заказчиков, познакомиться с поставщиками, обменяться информацией и наметить для себя точки стабилизации и роста на 2022-2023 годы.

Форум «Кейтеринг Сибири-2022» пройдёт 16 мая в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9В). С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на его официальном сайте. Там же можно пройти регистрацию для участия.

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