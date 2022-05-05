«Я бы сказал, что не стоит»: губернатор Новосибирской области прокомментировал законопроект о воссоздании вытрезвителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции 5 мая высказался по поводу воссоздания в регионе системы вытрезвителей. Соответствующий закон был одобрен в первом чтении 29 апреля депутатами Заксобрания.

Андрей Травников напомнил о том, что когда проходила реформа, ликвидировавшая данное звено, он сам, работавший в муниципальной администрации, был категорически против этого варианта: «Очень обидно было, когда стройная система, в которой участвовало и муниципальное звено, рушилась», – прокомментировал он. Больше всего, по его словам, пострадали медики, на которых свалилась вся работа. Однако, по мнению губернатора, возвращать старую систему в прежнем виде, без изменений, тоже не стоит.

«Если решение создать в Новосибирске такое учреждение будет принято – думаю, от этого есть своя польза. Прежде всего в том, чтобы получить какой-то опыт и снять нагрузку с первичного звена медучреждений, куда идет основной поток пациентов», – подчеркнул Андрей Травников.

Тем не менее, ряд вопросов остаются открытыми, прежде всего, юридического плана. Полномочия сотрудников вытрезвителей, решение возникающих конфликтов, пресечение правонарушений и так далее. «Надо проработать все аспекты, если стоять на месте, вопрос не решится сам собой», – резюмировал губернатор.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 14 апреля одобрили законопроект, регламентирующий создание в Новосибирской области специальных организаций для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Первый вытрезвитель должен появиться в Новосибирске к концу года, но депутаты, ссылаясь на запрос со стороны ГУВД, попросили организовать как минимум два таких учреждения – по одному на каждом берегу Оби.