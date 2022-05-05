В 2022 году в Новосибирске по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» отремонтируют 107 дворов. С учётом двух других программ – более 200. Сейчас работы ведутся одновременно на 45 объектах. На эти цели из бюджета города направят около 600 млн рублей. Мэр Анатолий Локоть проинспектировал, как идет ремонт одной из самых крупных дворовых территорий города.

Площадь ремонтируемой территории, расположенной между домами на улицах Советской, 50, 50а, 50б, Гоголя, 3, 3а и Красным проспектом, 67а, около 3500 кв. метров. Здесь также отремонтируют проезды, сделают уширение парковок и новые тротуарные дорожки, заменят поребрики. Стоимость всех работ – 8,5 млн рублей.

«Это один из первых объектов, к ремонту которых мы приступили в этом году. Очень важный вопрос – как будет уходить вода с этой территории, так как ливневой канализации во дворе нет. Поэтому здесь делают небольшой наклон, чтобы талые или дождевые воды уходили на ул. Советскую в городскую канализацию, – цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-служба муниципалитета. – При ремонте дворов важно учесть всё, так как любая мелочь сказывается на качестве жизни людей. Поэтому перед началом работ мы общаемся с жильцами, согласовываем планы: где будут парковки, где проезды. На праздники перекрывать эту территорию не будем, поэтому работы продолжатся. Подрядчик планирует сдать объект до конца мая».

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрия Перязева, ремонт дворовых территорий идет по муниципальной программе, которая сформирована по наказам депутатам Совета депутатов города Новосибирска. «На данном участке в границах улиц Советской, Гоголя и Красного проспекта под одну домовую территорию попало шесть многоквартирных домов, и мы одновременно исполняем пять наказов депутату горсовета», – рассказал чиновник.

В 2022 году на исполнение наказов депутатам Совета депутатов города Новосибирска выделено 200 млн рублей. На благоустройство, проводимое в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», – ещё около 151 млн рублей.

Кроме того, из бюджета Новосибирской области городу Новосибирску выделены дополнительные средства на исполнение наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области. С учётом софинансирования из бюджета города общий объём финансирования на областные наказы составляет 210,5 млн рублей.

В общей сложности с учётом всех программ в Новосибирске этим летом будет отремонтировано более 200 дворов.

Ранее «Континент Сибирь рассказывал, что новосибирские власти закупили жидкость для борьбы с пылью и специальный шампунь, с помощью которых будут чистить городские дороги.

В середине апреля в Новосибирской области стартовало голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Продлится оно до 30 мая.