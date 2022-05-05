Полгода исправительных работ дали новосибирцу за оскорбление в кафе транспортных полицейских

Суд в Новосибирской области назначил полгода исправительных работ местному жителю за оскорбление двух сотрудников транспортной полиции. Мужчина нарушал общественный порядок в кафе, куда и прибыли правоохранители для пресечения правонарушения.

Мировой судья Барабинского района Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Барабинска. Он признан виновным в совершении преступления по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в январе текущего года в ночное время мужчина, находясь в кафе железнодорожного вокзала Барабинска, выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. Фигурант дела был в состоянии алкогольного опьянения.

Он также в присутствии посторонних граждан оскорбил двух сотрудников транспортной полиции, которые прибыли на место для пресечения совершаемого им административного правонарушения.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя – представителя Барабинской транспортной прокуратуры, обстоятельств уголовного дела назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся. Приговор в отношении жителя Барабинска вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту публичного унижения ветерана Великой Отечественной войны. Обвиняемому грозит штраф от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы сроком на 5 лет либо 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.