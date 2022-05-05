Новосибирские власти выплатят до 1 млн рублей военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации на территории Украины

В Новосибирской области могут утвердить единовременную материальную помощь участникам специальной военной операции на территории Украины, получившим легкие или тяжкие увечья.

В Новосибирской области планируется ввести единовременные выплаты лицам, получившим увечья в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля текущего года. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован на сайте электронной демократии Новосибирской области 4 мая, документ еще не принят.

Напомним, в середине апреля новосибирские власти утвердили единовременную материальную помощь в размере 3 млн рублей семьям военных, сотрудников Росгвардии и полиции, погибших в ходе спецоперации. В случае принятия изменений такая сумма также будет выплачиваться родственникам «военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции».

Согласно проекту постановления, регион окажет единовременную материальную помощь военнослужащим, получившим увечье в ходе проведения спецоперации. Так, в случае получения легкого увечья Новосибирская область выплатит участнику спецоперации 500 тыс. рублей, при получении тяжкого — 1 млн рублей. Речь идет о ранениях, травмах и контузии.

«(Обеспечить оказание — «Континент Сибирь») единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявшим задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получившим увечье (контузию, травму, ранение) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач) с 24 февраля 2022 года», — указано в документе.

Отметим, 5 мая региональные власти выпустили проект постановления об осуществлении единовременных выплат гражданам, командированным на территории ДНР и ЛНР, а также членам их семей принимавших участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов на территориях республик.

Речь идет, в частности, о гражданах, замещающих государственные, муниципальные должности, государственных гражданских служащих и других. При получении увечий им планируется выплатить по 3 млн рублей, смерти — 5 млн рублей.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что в ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб 33-летний капитан гвардии из Бердска Новосибирской области. Как сообщили муниципальные власти, мужчина скончался при спасении боевого товарища.