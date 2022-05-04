Уволенная из-за отказа привиться от COVID-19 новосибирская чиновница отсудила у работодателя более 100 тыс. рублей

Суд частично удовлетворил иск сотрудницы администрации Венгеровского района Новосибирской области, отстраненной от работы из-за отказа вакцинироваться против COVID-19. Суд решил взыскать с работодателя в пользу специалиста более 100 тыс. рублей и признать распоряжение об увольнении женщины незаконным.

Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел гражданское дело по иску специалиста администрации района к работодателю о признании незаконным распоряжение об отстранении от работы в связи с отказом вакцинироваться против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба суда. Женщина также потребовала взыскать с администрации района зарплату за 4 месяца вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Сообщается, что специалист была отстранена от работы на основании в том числе постановления главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Женщина ответила отказом на предложение пройти вакцинацию.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что распоряжение об отстранении сотрудницы районной администрации был незаконным. Так, вакцинация может проводиться только с разрешения пациента, а отказ специалиста в нарушении требований закона в письменной форме не оформлялся. Сам приказ об организации проведения профилактических прививок в отношении работников администрации района не издавался.

«Соответственно сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры, порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации, информацию о возможности отстранения работника от работы в случае отказа от прохождения вакцинации специалисту не разъяснялись», — уточняет пресс-служба суда.

Венгеровский районный суд частично удовлетворил иск и признал распоряжение главы администрации района об увольнении специалиста незаконным. Он также решил взыскать с ответчика в пользу истца зарплату за 4 месяца вынужденного прогула в размере более 110 тыс. рублей.

Администрация Венгеровского района Новосибирской области также должна выплатить компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. рублей — в документах к делу отмечалось, что специалист требовала взыскать с ответчика в качестве компенсации 400 тыс. рублей.

Напомним, ранее житель Новосибирска подал в суд на компанию «Леруа Мерлен». По словам истца, он, будучи работником организации, подвергался ограничению прав из-за отказа пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.