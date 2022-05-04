Фигурантам дела о хищении 67 млн рублей на Новосибирском авиаремонтном заводе дали условные сроки

В Новосибирске суд вынес приговор трем фигурантам дела о хищении 67,7 млн рублей на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ). Им назначили условные сроки.

Заельцовский районный суд Новосибирска 4 мая рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора службы организации сервисных центров по техобслуживанию и ремонту НАРЗ Андрея Костерина, замдиректора по конструкторско- технологическому направлению Александра Зобова и финансового директора ООО «Предприятие «Аэротех» Виктора Янькова, сообщает пресс-служба суда. Им инкриминировалось пособничество в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ).

Речь идет о средствах, похищенных при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолетов. Другими фигурантами дела выступили экс-директор Новосибирского авиаремонтного завода Алексей Мишенин, бывший управляющий директор Юрий Липатников, а также руководитель ООО «Предприятие «Аэротех» Андрей Смирнов. Им ранее были назначены условные сроки. Уголовное дело Мишенина суд рассматривал в особом порядке. Он признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В 2016 году в результате умышленных совместных преступных действий Лица № 1, Липатникова Ю.Н., Смирнова А.А., Янькова В.А., Костерина А.П., Зобова А.В., совершенных ими с использованием служебного положения Липатникова Ю.Н., последним путем незаконного расходования были похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере 67 757 467 рублей 33 копейки, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «НАРЗ» материальный ущерб на указанную сумму», — сообщили в пресс-служба суда.

Суд назначил наказание фигурантам дела в виде условных сроков. Так, Андрея Костерина приговорили к 3 годам 11 месяцам лишения свободы условно, Александра Зобова — 4 годам, Виктора Янькова — 3 годам 10 месяцам.

По данным Rusprofile, ООО «Предприятие «Аэротех» зарегистрировано в 1999 году, генеральным директором является Андрей Смирнов. Соучредителями организации выступают Майя Смирнова (14,63% доли), Вадим Баженов (37,68%), и Сергей Ильин (47,68%). Компания является поставщиком в 17 госконтрактах на сумму свыше 336 млн рублей.

Новосибирский авиаремонтный завод — предприятие холдинга «Вертолеты России» (входит в состав госкорпорации «Ростех»). Предприятие осуществляет капремонт и техобслуживание всех модификаций вертолетов Ми-8/17, Ми-24, Ми-26, а также их систем и агрегатов.