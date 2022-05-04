Новосибирцы стали реже покупать одежду, мебель и ходить в кино

МТС Банк изучил, как повлияла на траты жителей Новосибирской области сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных показал, что больше всего в первой половине апреля 2022 года упал спрос на мебель – в 2,7 раза и одежду – в 2,4 раза. Также жители региона вдвое реже стали ходить в кино.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 апреля 2021-2022 годов.

В конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас, как показывают данные по банковским картам, жители региона пока не нашли замену многим из них.

Больше всего в первой половине апреля 2022 года сократилось количество транзакций в магазинах мебели – в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,4 раза, а в магазинах спорттоваров – в 2,3 раза. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – в 2,3 раза, одежду – на 53% и спорттовары – на 14%.

Также значительно упал спрос на смартфоны и бытовую технику – количество покупок в этих категориях уменьшилось на 26% и 11% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 26%, а вот средний чек при покупке смартфонов снизился на 33% — новосибирцы стали предпочитать более дешевые модели.

В российский прокат не вышли многие иностранные кинопремьеры, из-за чего количество транзакций в кинотеатрах в первой половине апреля 2022 года снизилось в 2,1 раза. В онлайн-кинотеатрах, наоборот, рост количества платежей составил 35%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 11% и 12% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 18%.

В туристической сфере виден отказ от самостоятельных путешествий в пользу организованных туров. Число покупок авиабилетов снизилось на 21%, количество бронирований в отелях стало меньше на 44%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 67%: самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах.