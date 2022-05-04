29 апреля «Ростелеком» официально завершил перевод телефонных станций в Новосибирской области в цифровой формат. Финальной точкой в проекте стал поселок Сапожковский Каргатского района. В начале этого года в регионе было 43 аналоговых АТС, сейчас их не осталось ни одной, все 828 станций перешли на новый режим работы.

Цифровые АТС не требуют постоянного присутствия специалистов, а их коммутационное оборудование занимает меньше места. Это снижает затраты на обслуживание и сокращает расходы на оплату электроэнергии. Благодаря модернизации у пользователей домашних телефонов выросла точность соединения и появилась возможность использовать дополнительные сервисы.

«Несмотря на развитие технологий, традиционная проводная связь остается востребованной услугой. Особенно она актуальна для жителей тех населенных пунктов, где до сих пор нет стабильного мобильного интернета и устойчивой сотовой связи, – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Вот почему цифровизация телекоммуникационной сети — это важный шаг в улучшении качества обслуживания абонентов».

Владельцы домашних телефонов могут выбрать наиболее подходящий для них тариф. «Ростелеком» предлагает варианты как для тех, кто звонит часто, так и для тех, кто использует стационарный телефон только для общения с родственниками в других городах. Например, в тариф «Безлимитная Россия» включены безлимитные звонки на местные городские номера и 200 минут на мобильные телефоны по стране.

Для новосибирских абонентов стационарных телефонов теперь также доступны переадресация звонков, определитель номера, конференц–связь. Этими услугами можно воспользоваться дополнительно к тарифному плану.