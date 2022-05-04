Суд продлил арест президенту холдинга «СДС» по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

Суд в Кемерове продлил на месяц срок ареста президенту АО ХК «СДС» Михаилу Федяеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями по делу об аварии на шахте «Листвяжная».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, суд продлил срок содержания под стражей в отношении Михаила Федяева еще на один месяц. Он был арестован в декабре прошлого года.

«До 14 июня продлен срок ареста», — цитирует агентство источник. Информацию об этом также подтвердили в Заводском районном суде Кемерова, где и рассматривался вопрос о продлении меры пресечения.

Напомним, президент холдинговой компании «СДС», владеющей через ХК «СДС-Уголь» шахтой «Листвяжная» Михаил Федяев обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, фигурант дела знал, что на шахте «Листвяжная», где 25 ноября 2021 года в результате взрыва метана погиб 51 человек, допускались нарушения требований промышленной безопасности. В декабре суд избрал меру пресечения в виде ареста до 14 февраля текущего года. Адвокаты Федяева подали апелляционную жалобу на указанное решение, однако суд ее не удовлетворил. Позже президенту холдинга продлили арест до середины мая.

После трагедии на «Листвяжной» был заведен ряд уголовных дел по факту допущенных на предприятии нарушений, задержаны экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Отметим, в марте текущего года сотрудников шахты «Листвяжная» эвакуировали из-за сбоя в работе системы вентиляции.