Краеведческий музей в Новосибирске готовится к ремонту

В Новосибирске объявлены торги на разработку проекта по частичному ремонту здания краеведческого музея в Центральном районе, сообщает RosTender.info.

Новосибирский государственный краеведческий музей, расположенный в бывшем Городском торговом корпусе по Красному проспекту, 23, объявил конкурс на разработку проектной документации. Подрядчику предстоит спроектировать гидроизоляцию галерей здания. Для западного и восточного фасадов необходимо будет подобрать вид гидроизоляции, который подойдет для герметизации плоскости и стыков примыкания железобетонной плиты перекрытия галерей и стен здания музея.

Заявки на участие в торгах можно подать до 20 мая. Начальная цена договора составляет 5,8 млн рублей, проект должен быть сдан до конца года.

Двухэтажное здание Городского торгового корпуса было построено в 1910 году по проекту архитектора А. Д. Крячкова. Объект относят к архитектуре рационалистического модерна, свободной от предвзятой стилизации под какой-либо «чистый» исторический стиль.

В ночь с 13 (26) декабря 1917 года в большом зале во время заседания исполкома Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома уездного Совета крестьянских депутатов было принято решение о передаче властных полномочий Советам. В настоящее время в здании располагается краеведческий музей, а также вход на станцию метро «Площадь Ленина».

В начале апреля Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области объявил аукцион на выбор подрядчика для ремонта фасада дома 1960 года постройки по улице Советской, 7 (Коммунистическая, 24). Стартовая цена торгов составила 30,3 миллиона рублей.