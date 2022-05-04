В Новосибирске приступили к ремонту аварийного моста рядом с ЖК «Флотилия»

ООО «Сибстрой» приступило к ремонту пешеходного моста на улице Сибревкома в Новосибирске, признанного аварийным в 2015 году. Работы планируется завершить до 15 октября.

Ремонт пешеходного моста над Ипподромской магистралью рядом с элитным жилкомплексом «Флотилия» обойдётся в 50 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. К работам приступили после того, как в 2020 году прокуратура обязала привести переход в нормативное состояние из-за опасности его дальнейшей эксплуатации – мост признан аварийным ещё в 2015 году.

Подрядчик – ООО «Сибстрой» — был определён по итогам аукциона, объявленного в сентябре прошлого года.

К 15 октября, когда планируется завершить работы, на переправе необходимо восстановить железобетонные элементы, очистить от коррозии арматуру, выложить новое дорожное покрытие и установить освещение.

Напомним, в январе в мэрии Новосибирска сообщили, что вновь рассмотрят вопрос строительства пешеходного моста в разъезде Иня. Ориентировочная стоимость работ – 266,7 млн руб. ПСД объекта уже выполнена и прошла экспертизу. Проект войдёт в число основных перспективных планов по развитию Первомайского района наряду с возведением двухуровневой транспортной развязки и реконструкцией подстанции скорой помощи в Матвеевке.