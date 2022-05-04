В Новосибирске определили подрядчиков многомиллионных контрактов по ремонту мостов

В Новосибирске определили подрядчиков контрактов по выполнению ремонта путепровода на Октябрьской магистрали, а также мостов на улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу.

Результаты определения подрядчиков разместили на сайте госзакупок в конце апреля. Напомним, заказчиком выполнения ремонтных работ выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост», источником финансирования является бюджет города на текущий год. Работы необходимо завершить на объектах до 1 ноября 2022 года.

Контракт на ремонт путепровода по ул. Октябрьская магистраль над ул. Ипподромская магистраль выиграло ООО «СТС-Плюс». Организация ведет работы по ремонту объектов улично-дорожной сети города. Так, в частности, в середине июля прошлого года компания выступала подрядчиком по ремонту дорог в Октябрьском, Первомайском, Советском и Дзержинских районах Новосибирска.

Согласно Rusprofile, директором организации является бывший руководитель МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» (ДЭУ №1) Дмитрий Мальцев. Он руководил последним в 2016 году. Кроме того, Мальцев возглавлял государственное бюджетное учреждение региона «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» в 2017-2020 годах. Организация была присоединена к ГКУ «Центр организации дорожного движения». Учредителем компании является Гусейнов Октай Мирза Оглы.

В рамках контракта по ремонту путепровода подрядчик выполнит ремонт барьеров, ограждений, установит шумозащитные экраны и другое. Стоимость контракта составила 145,6 млн рублей.

Другие два аукциона по ремонту мостов на улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу выиграло ООО СУ «Сибстрой». Руководителем и учредителем организации числится Елена Заманова. Она также является учредителем компании «Экобетон», занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и другим. Отметим, до середины апреля текущего года учредителем организации был Заманов Игид Аламдар Оглы — соучредитель ООО Торговый дом «Успех», ООО «Селебрити» и учредитель ООО «Дорсиб» — организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Последний госконтракт с компанией заключили в середине апреля текущего года — организация отремонтирует и обустроит дворовые территории многоквартирных домов в Ленинском, Кировском районах города.

В документах к контракту по ремонту моста через реку Тулу по ул. Ватутина сообщалось, что победитель аукциона выполнит ремонт мостового полотна, заменит тротуарные блоки, приведет предмостовое пространство в нормативное состояние и другое. В рамках контракта по ремонту моста через реку Иня по ул. Эйхе подрядчик выполнит устройство нижнего и верхнего слоев покрытия проезжей части, демонтаж перильного ограждения, замену наружного освещения и прочее. Стоимость контрактов составила 46,8 млн рублей и 52,7 млн рублей соответственно.