Новосибирские власти назвали предварительную дату окончания отопительного сезона

В Новосибирской области завершается отопительный период. Решение об окончании подачи тепла в населенных пунктах региона будет принято после 11 мая.

Как сообщил 4 мая на оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, на сегодняшний день отопительный период завершен в городе Купино.

«В городе Купино уже принято решение о завершении централизованного отопления, в остальных населенных пунктах региона аналогичные решения местные администрации примут после 11 мая», — цитирует министра пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики региона.

Отметим, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал условие завершения отопительного периода в городе. По словам градоначальника, отключение домов от тепла произойдет после того, как в Новосибирске установится необходимая для этого температура воздуха.

«Когда установится последовательная температура в течение не менее пяти суток выше восьми–десяти градусов, тогда принимается решение об окончании отопительного сезона», — сообщил Анатолий Локоть.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +12…+17 градусов, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Новосибирске составит 13…15 градусов выше нуля.

В ночь с 4 на 5 мая в регионе синоптики сообщают о похолодании до -2…+3 градусов, местами до -7 градусов, днем воздух прогреется до 14…19 градусов выше нуля. Ветер сменит направление на восточное, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.

Ночью 6 мая температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами похолодание до -3 градусов, днем ожидается потепление до +17…+22, местами до +27 градусов. Ветер юго-западный, ночью 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду, днем — 8-13 м/с, местами порывы до 23 метров в секунду.

В ночь 7 мая столбик термометра упадет до отметки +3…+8 градусов, по северо-западу прогнозируется похолодание до -3 градусов, днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ожидаются местами небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный, 8-13, местами порывы ночью до 23 метров в секунду, днем порывы ветра до 18 м/с.