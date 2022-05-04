Жителей левобережья Новосибирска предупредили о шуме из-за работ на ТЭЦ

На ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска запускают резервный котёл – из-за сброса пара жители близлежащих домов могут услышать шум, предупредили в Сибирской генерирующей компании 4 мая.

В пресс-службе СГК принесли извинения за неудобства, связанные с возможным возникновением шума во время работ на ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска. Неожиданный звук может напугать жителей окрестных домов, предупредили в компании.

«Сейчас на ТЭЦ-3 занимаемся пуском котла из резерва по заданию системного оператора. На начальном этапе будет сбрасываться пар. Возможно, будет слышно в жилой застройке», — говорится в сообщении на Telegram-канале СГК от 4 мая.

В компании также отметили, что к ремонту теплоэлектроцентралей в Новосибирске в этом году решили приступить до окончания отопительного сезона. Годовая программа работ уже выполнена на 26%. На ТЭЦ-3 сейчас завершается ремонт котла №9.

«Бригада из 32 человек меняет трубы пароперегревателя в объеме 24 тонны — тонкие трубки для теплообмена в топочной камере котла», — уточнили в компании.

Ранее сообщалось о том, где в Новосибирске планируется обновить летом теплосети.