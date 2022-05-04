В апреле 2022 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

В отношении Михаила Обласова возбуждено уголовное дело. Фото Михаила Перикова

1Экс-главу комиссии Общественной палаты Новосибирской области обвинили в мошенничестве на 383 млн рублей

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова.

Шеф-повар Киичи Окабе. Фото со странички OKABE в Instagram (организация признана экстремистской)

2В Новосибирске закрылся японский ресторан с самыми высокими ценами

Японский ресторан высокой кухни OKABE в Новосибирске закрылся. Заведения уже нет в справочнике 2GIS. В прошлом году его открытие стало заметным событием ресторанного рынка города.

Военные машины у ГПНТБ в Новосибирске. Фото Михаила Перикова

3В Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции

Очевидцы рассказали «Континенту Сибирь» о задержании участников несанкционированной акции в центре Новосибирска.

Фото: группа «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

4Портрет бабушки с красным знаменем появился в центре Новосибирска

Ставшее интернет-мемом изображение украинской пенсионерки со знаменем Победы появилось на фасаде здания на Красном проспекте в Новосибирске. Автор картины – сибирячка Анастасия Хнюнина выполнила работу бесплатно по заказу представителей общественности.

Бывший сотрудник БКС Сергей Цуркан открыл кофейню для студентов НГУ. Фото с личной страницы предпринимателя в соцсетях

5В новосибирском Академгородке открываются несколько новых заведений общепита

Несмотря на текущую экономическую ситуацию, в Академгородке продолжают запускаться новые кафе и рестораны. Так, основатель ресторана «Гуси» Сергей Цуркан открыл на территории Новосибирского государственного университета кофейню Red Milk. В ближайшие месяцы в Академгородке откроется какао-бар Lory Story.

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