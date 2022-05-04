В апреле 2022 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
1Экс-главу комиссии Общественной палаты Новосибирской области обвинили в мошенничестве на 383 млн рублей
Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова.
Японский ресторан высокой кухни OKABE в Новосибирске закрылся. Заведения уже нет в справочнике 2GIS. В прошлом году его открытие стало заметным событием ресторанного рынка города.
Очевидцы рассказали «Континенту Сибирь» о задержании участников несанкционированной акции в центре Новосибирска.
Ставшее интернет-мемом изображение украинской пенсионерки со знаменем Победы появилось на фасаде здания на Красном проспекте в Новосибирске. Автор картины – сибирячка Анастасия Хнюнина выполнила работу бесплатно по заказу представителей общественности.
Несмотря на текущую экономическую ситуацию, в Академгородке продолжают запускаться новые кафе и рестораны. Так, основатель ресторана «Гуси» Сергей Цуркан открыл на территории Новосибирского государственного университета кофейню Red Milk. В ближайшие месяцы в Академгородке откроется какао-бар Lory Story.