Сотрудникам мобильного оператора в Новосибирске вынесли приговор за продажу информации об абонентах

Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку двух сотрудников оператора мобильной связи, продававших личные данные абонентов. По данным правоохранителей, злоумышленники подделывали заявления на получение конфиденциальной информации.

Кировский районный суд Новосибирска приговорил сотрудников оператора мобильной связи Виталия Ежурова и Елену Перевалову к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по ч. 2 ст. 138 УК России (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), сообщили в УФСБ России по Новосибирской области 4 мая.

По данным ведомства, обвиняемые продавали детализацию телефонных соединений абонентов. Несанкционированный доступ к информационным системам они получили в сентябре 2020 года. В дальнейшем они организовали продажу личных данных заинтересованным лицам.

«Для получения данных конфиденциального характера они подделывали заявления абонентов на получение сведений о телефонных соединениях, использовали выделенные им права доступа к информационным системам», — уточнили в УФСБ России по Новосибирской области.

Приговор в законную силу вступил.

Напомним, в конце апреля в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве детсада по нацпроекту.