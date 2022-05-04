Новосибирский государственный университет стал первым российским вузом, вошедшим в международный образовательный проект и подписавшим соглашение сроком на 10 лет о создании Китайского-российского института (КРИ) с Хэйлунцзянским университетом в г. Харбин.

Напомним, что в 2011 году по инициативе правительства КНР китайские университеты создали 17 институтов совместно с ведущими вузами мира. Целью проекта стало повышение интернационализации высшего образования и интеграции китайских студентов в мировую образовательную среду. Новосибирский государственный университет (НГУ) стал первым российским вузом, вошедшим в эту программу.

Полученный опыт сотрудничества оказался успешным и 28 апреля 2022 года было заключено новое соглашение, так же сроком на десять лет. Как рассказали «Континент Сибирь» в пресс-службе университета, на практике его реализация выглядит так: преподаватели НГУ, участвующие в проекте, обучают китайских студентов в Китае и России по согласованным университетами учебным планам на русском языке. Абитуриенты выбирают одно из шести направлений: математика, физика, химия, биология, экономика и юриспруденция. Обучение по бакалаврским программам ведется по схеме «2+1+1»: первые два года студенты обучаются в Китае, в том числе проходя подготовку у преподавателей НГУ на русском языке, затем проводят один год в НГУ и завершают образование в Китае. После этого студенты могут пройти двухлетнее обучение по магистерской программе в НГУ и поступить в аспирантуру университета.

За время действия прошлого соглашения 1115 студентов бакалавриата и 75 студентов магистратуры успешно закончили обучение. В настоящее время на 12 совместных образовательных программ зачислено свыше 700 китайских студентов, из которых 120 обучаются непосредственно в НГУ. «Многие выпускники Китайско-российского института работают на центральных государственных предприятиях и в зарубежных учреждениях. Они стали важными профессионалами для обмена и сотрудничества между Китаем и Россией в различных областях», – отметил при подписании нового соглашения ректор Хэйлунцзянского университета Фу Хунган.

В свою очередь ректор НГУ Михаил Федорук подчеркнул, что для НГУ придают большое значение участию в этом проекте: «Мы уверены, что обеспечение разнообразия образовательных возможностей для молодого поколения является приоритетом в условиях глобальных вызовов современности, и благодарны всем коллегам из Хэйлунцзянского университета, принимавшим участие в реализации проекта и готовых развивать его в будущем».