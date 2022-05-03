Хоккейная площадка за 22 млн рублей появится до конца 2022 года под Новосибирском

В городе Оби Новосибирской области планируется построить универсальную хоккейную площадку. Максимальная стоимость работ составит более 22 млн рублей.

В Новосибирской области объявили аукцион на выполнение работ по строительству универсальной хоккейной площадки в городе Оби. Извещение размещено на сайте госзакупок 29 апреля.

Согласно документам, спортивное сооружение разместят на улице Геодезической, общий метраж хоккейной коробки составит 1,8 тыс.кв.м., из них 60 м – длина, 30 м — ширина. Площадь земельного участка составляет 7,5 тыс. кв. м, застройки — 1,8 тыс. кв. м. Отмечается, что максимальная единовременная пропускная способность площадки достигает 30 человек.

«Вспомогательные помещения, в том числе раздевальные и душевые, для нужд работников и занимающихся расположены в здании существующего универсального спорткомплекса, расположенного по ул. Геодезическая, г. Обь», — указано в пояснительной записке к проектной документации.

Там же сказано, что администрация и технический персонал предусмотрены в штатном расписании указанного спорткомплекса. Объект предназначен для «физического воспитания населения». Зимой на нем будут проводить занятия по хоккею и фигурному катанию, летом — игры в мини-футбол и другое.

Подрядчик выполнит подготовительные, земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведет наружные ограждающие конструкции, устройство наружных электрических сетей, сетей водоснабжения, благоустройство и другое.

Завершить работы по строительству объекта необходимо до 15 октября 2022 года. Максимальная цена контракта составляет свыше 22 млн рублей, источником финансирования выступают средства бюджета Новосибирской области и бюджета города Оби.

Напомним, в конце марта стало известно о том, что в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области намерены построить лыжероллерную трассу на 3 км. Начальная цена контракта составляет почти 120 млн рублей.