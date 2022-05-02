Новосибирцы отмечают сильный смог и запах гари в воздухе. По сообщениям МЧС, в регионе продолжаются лесные пожары, а прогноз погоды на ближайшую неделю не способствует улучшению ситуации.

Сегодня, 2 мая, Новосибирск окутал сильный смог. Причина задымления воздуха — лесные пожары в районах Новосибирской области. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе на сегодня установлен четвёртый класс пожароопасности.

В ближайшую неделю, согласно прогнозам гидрометцентра, в области сохранится сухая ветреная погода. МЧС России по Новосибирской области уже перевели в режим усиленной работы до 11 мая.

«…во всех районах области прогнозируется пожарная опасность 4 класса горимости. В связи с повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием осадков и увеличением порывов ветра до 17 метров в секунду риск возникновения природных пожаров остается высоким», – следует из сообщения заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Алексея Задорожного, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно сервису контроля качества воздуха CityAir, на территории Новосибирска 2 мая уровень загрязнения воздуха достигает отметки 6 из 10. Сервис характеризует обстановку как «стабильная», но советует горожанам «долго на улице не задерживаться».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области на сутки сгорело более 20 домов. 30 апреля в городе прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за обстановки с пожарами.