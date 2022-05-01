Стало известно, когда IKEA может возобновить работу в России

Магазины IKEA не откроются на территории России до сентября. При этом покидать страну шведская компания не собирается, сообщили в соцсетях её профсоюза со ссылкой на головную организацию.

Как отмечают паблики профсоюзов российских работников IKEA, в режиме «за закрытыми дверями» компания продолжит работать в РФ до 31 августа. Это связано с невозможностью наладить бесперебойные поставки товара для полноценного функционирования магазинов. При этом уходить с российского рынка компания не планирует.

«И самое главное — ИКЕА не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия», — говорится в сообщении группы «Профсоюз ИКЕА» соцсети «ВКонтакте».

В компании также отмечают, что трудовые права сотрудников соблюдаются, все рабочие места сохранены. В ближайшие два месяца работникам магазинов, в частности, гарантируются выплата полной заработной платы, обеспечение медицинского страхования и страхования жизни, а также исполнение корпоративной пенсионной программы.

Напомним, шведская компания IKEA объявила о приостановке работы на территории России после начала военной спецоперации на Украине. Среди городов Сибири она представлена в Новосибирске и Омске. Новосибирские сотрудники IKEA заявляли о необходимости введения режима неполной занятости в организации в связи с простоем, однако позже отозвали соответствующее заявление. Как объяснило руководство компании, сотрудники продолжают работу вне торговых залов. В региональном минпроторге ранее отмечали, что IKEA может возобновить свою работу уже летом.

За время паузы в работе шведской компании в Новосибирске открыли два мебельных гипермаркета Hoff, которые приобрели репутацию «российской «Икеи». Один из них заработал в конце марта, другой — в конце апреля.

Ранее также сообщалось о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka и Pull & Bear в России.