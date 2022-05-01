В Новосибирске открылась пассажирская навигация по Оби

Пассажирская навигация по Оби стартовала в Новосибирске 1 мая. Традиционно запущено два социальных маршрута – до станций «Седова заимка» и «Тихие зори».

Речную навигацию в Новосибирске открыли представители региональной власти в воскресенье, 1 мая. Они сообщили о запуске двух социальных маршрутов.

На маршруте до станции «Седова заимка» предполагается семь остановок, а на линии до «Тихих зорь» – две, одна из которых расположена в черте города. Стоимость проезда по первому маршруту составит от 110 до 150 руб., по второму – 90 руб.

По словам заместителя министра транспорта Новосибирской области Вячеслава Невежина, стоимость проезда по запущенным маршрутам остаётся неизменной на протяжении трёх лет, поскольку значительную долю пассажиров речного транспорта составляют представители социально не защищённых категорий населения.

Замминистра также отметил, что маршрут по Оби до станции «Седова заимка» — один из самых популярных, а по линии до «Тихих зорь» в этом году ожидается двухкратное увеличение количества пассажиров.

Ранее сообщалось о запуске «дачных» автобусов в Новосибирске.