Новосибирцу грозит суд за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны

В Новосибирске заведено уголовное дело по факту публичного унижения ветерана Великой Отечественной войны. Оскорбление допустил житель Калининского района города в социальных сетях.

Следственный комитете возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в период с 23 июля по 14 августа 2021 года новосибирец размещал в социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. Отмечается, что ветеран является жителем Новосибирской области.

За правонарушение новосибирцу грозит штраф от 2 до 5 млн руб., принудительные работы сроком на пять лет либо пять лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

Напомним, на прошлой неделе житель Кузбасса был оштрафован за иллюстрацию, признанную дискредитирующей Вооружённые силы РФ.