Три популярных магазина одежды вновь откроются в России

Испанский холдинг Inditex, владеющий популярными брендами одежды, заявил о возобновлении в России работы магазинов Zara, Bershka и Pull & Bear. Ранее группа компаний приостанавливала деятельность на территории РФ.

Как говорится в официальных сообщениях магазинов Zara, Bershka и Pull & Bear, их деятельность в РФ возобновляется с 30 апреля. Они открываются 1 мая и будут работать с 10:00 до 21 часа.

Между тем, по данным очевидцев, в Новосибирске означенные магазины пока закрыты.

О приостановке деятельности в России группа компаний Inditex заявляла в начале марта. Такое решение в организации объяснили невозможностью обеспечить бесперебойные поставки продукции после начала военной спецоперации на Украине.

Группе компаний Inditex также принадлежат магазины Massimo Dutti, Oysho и Stradivarius.

Испанский холдинг Inditex (Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima) — владелец крупных сетей магазинов, считающийся мировым лидером в сфере розничной торговли одеждой. Российская доля совокупной прибыли компании, по данным «Ъ-Сибирь», составляет 8,5%. Основатель компании Амансио Ортега в 2015-2016 годах занимал первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. По итогам 2020 года его состояние оценивалось в 55,1 млрд долларов (шестое место в рейтинге Forbes).

Кроме того, на днях компания H&M, временно покинувшая российский рынок в начале марта, опровергла возобновление работы в РФ. Незадолго до этого информация о возврате бренда появилась в некоторых СМИ. Сообщалось, что магазины компании вновь откроются в России в середине мая.

Шведская компания H&M (Hennes & Mauritz) – второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex. Основана в 1947 году Эрлингом Перссоном. По данным на 2018 год имеет около 5 тыс. магазинов в 71 стране мира.

Ранее сообщалось об открытии в Новосибирске второго мебельного супермаркета Hoff, неофициально считающегося российским аналогом закрывшейся в России «Икеи».