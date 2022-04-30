Больше 20 домов сгорели за сутки в Новосибирской области

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области за последние сутки в регионе произошло 223 пожара, из них 23 в Новосибирске и 200 в районах области.

Вечером, 29 апреля, правительство Новосибирской области опубликовало экстренное обращение губернатора к жителям региона. Оно перехватило эфир десяти телеканалов и трех радиостанций – такая мера была предпринята впервые в области. Жаркая и ветреная погода без осадков и несоблюдение гражданами требований противопожарного режима привело к всплеску ландшафтных возгораний. В нескольких случаях огонь перекинулся и на жилые дома и ближайшие постройки. Глава региона Андрей Травников обратился к новосибирцам с просьбой не использовать открытый огонь и не подвергать себя и свое имущество опасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, в поселке Молот Коченевского района пламя уничтожило десять домов, из которых шесть жилых строений. В Болотном пожар уничтожил десять жилых и три нежилых дома на общей площади 618 квадратных метров, траву и придомовые территории в 3,7 гектара. Пострадавших нет. 22 погорельца, из которых 6 детей, разместились временно у родственников. По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

«В связи с обострением оперативной обстановки, в районы, где зарегистрировано наибольшее количество термоточек, направлены рабочие группы Главного управления для оказания практической помощи органам местного самоуправлении для стабилизации пожарной обстановки и снижения риска перехода ландшафтных пожаров на поселения. Главам муниципалитетов рекомендовано развернуть оперативные штабы и опорные пункты по тушению крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на подведомственной территории», – говорится в релизе МЧС России.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что с 15 апреля в Новосибирской области вводится особый противопожарный режим.

В апреле Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор владельцу надстройки над гаражным боксом, где в результате пожара погибли четыре человека.