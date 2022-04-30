Стало известно, когда в Новосибирске заработают фонтаны

Фонтаны Новосибирска планируют включить 9 мая. Об этом рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

В День Победы заработают фонтаны на улицах Орджоникидзе, Селезнева, 25 лет Октября, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще и на Бульваре Победы. На данный момент фонтаны наполняются водой, пробный пуск запланирован на 8 мая.

Сегодня уже работают фонтаны в Новосибирском зоопарке и на территории железнодорожного вокзала.

Напомним, в прошлом году в канун Дня Победы запустили светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска. Торжественное открытие сопровождалось песнями военных лет. В этом году информации о точной дате запуска фонтана в Центральном парке пока нет.