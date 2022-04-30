Стало известно, когда в Новосибирске заработают фонтаны

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Стало известно, когда в Новосибирске заработают фонтаны
Фото из архива "Континента Сибирь"

Фонтаны Новосибирска планируют включить 9 мая. Об этом рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

В День Победы заработают фонтаны на улицах Орджоникидзе, Селезнева, 25 лет Октября, в Первомайском сквере, возле ГПНТБ, в Березовой роще и на Бульваре Победы. На данный момент фонтаны наполняются водой, пробный пуск запланирован на 8 мая.

Сегодня уже работают фонтаны в Новосибирском зоопарке и на территории железнодорожного вокзала.

Напомним, в прошлом году в канун Дня Победы запустили светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска. Торжественное открытие сопровождалось песнями военных лет. В этом году информации о точной дате запуска фонтана в Центральном парке пока нет.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  