29 апреля Cовет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых. Таким образом, за апрель ключевая ставка с ее пиковых мартовских уровней уже снижена на 600 б.п.

Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки.

По оценке экспертов Банка России, важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году. По текущему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0-23,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании Совета директоров выбор был между 14 и 15% годовых – вариант оставить ключевую ставку на уровне 17% или даже повысить ее не рассматривался. «Ценовая стабильность остается безусловным приоритетом, поскольку без нее устойчивый рост экономики невозможен», – добавила она.

«Принятое сегодня решение означает, что достижение цели по инфляции временно стало вторичным фактором принятия решений – на первое место вышла реальная экономическая активность и способность предприятий адаптироваться к новым условиям: поиску альтернативных маршрутов импорта, развитию локальных производств, адаптации к ослабшему внутреннему спросу – прокомментировал директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. – Хорошим подспорьем для смягчения процентной политики остаются меры по регулированию потоков капитала, что выносит стандартные процессы конкурентного движения капитала из-за изменения процентных ставок за скобки».

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» руководитель банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области Вячеслав Брюханов заранее предсказал политику ЦБ в отношении ключевой ставки и назвал самый наглядный показатель, с помощью которого ее можно определить. «Доходность по ОФЗ – она лучше всего отражает стоимость денег, какой ее видит государство. Если судить по облигациям федерального займа, ставка будет стремиться к уровню 12–15%» – отметил он. Этот тезис подтвердил и заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин: «Мы уже вернулись к февральскому уровню по ОФЗ – это очень наглядно демонстрирует то, что уровень ключевой ставки нельзя измерять только по банковским кредитам – прокомментировал он. По его словам, весенний пик роста цен был пройден в марте, поэтому в дальнейшем можно ожидать нового смягчения.

Помимо снижения ставок, Центробанк, по словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас рассматривает вариант со смягчением мер валютного контроля в отношении экспортеров, но не граждан. Для части из них обязательная продажа валютной выручки будет снижена вдвое, а для несырьевых экспортеров и тех, кто сам тратит ее на импорт – и вовсе отменена. Это еще раз говорит об укреплении российской валюты. При этом о привязке курса рубля к золоту речь не идет: «Это не обсуждается никак», – заявила Эльвира Набиуллина.