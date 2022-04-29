Сотрудников новосибирской мэрии заставили выйти в сквер перед оперным театром

Юлия Моисеева
 
эвакуация мэрии Новосибирска
Фото: t.me/nsk2020ru

В пятницу, 29 апреля, сотрудники и посетители мэрии Новосибирска вышли на улицу из-за эвакуации здания. Тревога оказалась учебной.

О тренировочной эвакуации рассказали в социальных сетях. По информации Telegram-канала «Коалиция Новосибирск-2020», сигнал тревоги прозвучал в районе 16:30.

Сотрудники и посетители городской администрации покидали здание как через центральный, так и через запасные выходы, и собрались в сквере перед Новосибирским оперным театром. Мероприятие длилось около 15 минут.

Судя по фото в соцсетях, на улице находилось как минимум несколько десятков человек.

Напомним, сообщения о наличии взрывного устройства поступали в мэрию Новосибирска в марте прошлого года, а также в январе 2019 года. В этом году ложные уведомления о минировании также направляли в правительство Красноярского края и администрацию Томска.

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