Сессия Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 29 апреля, в числе прочих вопросов приняла поправки в Устав, регламентирующие деятельность главы региона и правительства, а также одобрила обращение к правительству РФ с предложениями о дополнительных мерах стимулирования экономики.

Сессия Заксобрания Новосибирской области началась с выступления зампреда комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадима Агеенко, который предложил руководству области расторгнуть контракт с региональным оператором по обороту ТКО «Экология-Новосибирск».

«Напомню, что еще в 2017 году депутаты выступали против монополии в этой отрасли. Предлагали разделить область на несколько территорий, для которых следовало избрать отдельных регоператоров. К депутатам тогда не прислушались. Избрали одного регоператора для региона, который ведет себя как матерый монополист. Основной перевозчик «Эконтранс-Н» и «Экология-Новосибирск» управляются одним владельцем – группой компаний «ВИС». Сегодня можно констатировать, что действующий регоператор и ГК «ВИС» ни финансово, ни организационно не способны надлежащим образом исполнять свои функции.

Деятельность регоператора приводит к регулярным сбоям вывозу мусора, что вызывает социальную напряженность среди населения Новосибирскую области. В связи с чрезвычайной ситуацией с вывозом мусора в Новосибирске, учитывая заявленное банкротство и, как следствие, неспособность выполнять свои обязанности, еще раз обращаюсь к руководству области и предлагаю лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора и расторгнуть соглашение. И еще раз предлагаю вернуться к вопросу определения в Новосибирской области 2 или 3 регоператоров для избежания монополии и пересмотреть территориальную схему обращения с отходами в Новосибирской области», – подчеркнул Вадим Агеенко.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив предложил созвать внеочередное заседание профильного комитета, заслушать все заинтересованные стороны и уже после этого выйти на правительство и губернатора с рекомендациями регионального парламента. Спикер регионального парламента напомнил, что свое слово по этому вопросу депутаты сказали еще пять лет назад. «Посмотрим предложения комитета, – подытожил Андрей Шимкив. – То, что не совсем все получается, мы это видим. А главное, что это видят люди во дворах. Надо это решать и пора более кардинальными методами».

Среди законопроектов, которые сегодня рассмотрели на сессии, был и проект закона «О поправках к Уставу Новосибирской области». Как рассказала министр юстиции региона Татьяна Деркач, разработка документа обусловлена необходимостью привести Устав Новосибирской области в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Всего в Устав региона внесено 29 поправок. «Проектом закона исключаются положение о невозможности замещения одним и тем же лицом должности губернатора Новосибирской области более двух сроков подряд, положения об областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и территориальных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, а также упраздняется правовой институт отзыва губернатора Новосибирской области», – рассказала министр юстиции. Так как эти нормы прописаны в федеральном законодательстве, депутаты поддержали поправки в Устав Новосибирской области.

Об обращении в правительство РФ по дополнительным мерам стимулирования экономики сессии рассказала зампредседателя Заксобрания Ирина Диденко. «В Новосибирской области в диалоге органов государственной власти с бизнес-сообществами, общественными организациями, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новосибирской области выявлена необходимость принятия дополнительных экономических мер для стимулирования социально-экономического развития регионов, прироста добавленной стоимости, сохранения и увеличения производственных мощностей, создания новых производств (в том числе с целью импортозамещения), развития рынка труда, обеспечения социальной стабильности», – пояснила Ирина Диденко. Среди предложенных мер – снижение ставки налога на добавленную стоимость, а также предоставление возможности получения долгосрочных кредитов по ставке от 1% на проектное финансирование для создания новых и расширения существующих производств, обновления основных производственных фондов для предприятий обрабатывающей промышленности, прежде всего производства пищевых продуктов, лекарственных средств, машин и оборудования, обработки древесины и др.

«Это системные меры стимулирующего характера, направленные на развитие, на глубокие структурные изменения экономики. Их особенность в том, что они предусмотрены для широкого круга предприятий на средне- и долгосрочную перспективу. Предлагаемые меры должны стимулировать не только привлечение инвестиций, но и вовлечение предпринимательской инициативы в производство, в реальный сектор экономики», – подчеркнула Ирина Диденко.

По словам Андрея Шимкива, федерацией оперативно принимаются меры противодействия кризисным явлениям в экономике. «Работа здесь идет постоянная, в режиме 24 на 7. То, что предлагаем мы – это даже не меры поддержки, а меры стимулирования бизнеса, – подчеркнул спикер Заксобрания. – Например, снижение ставки НДС – это касается каждого бизнеса. Либо изменение параметров отнесения к малому бизнесу до 500 человек, чтобы предприятия, которые переросли численность в 250 человек – нынешнюю планку для малого и среднего бизнеса – не оказывались вне мер поддержки. Важнейший вопрос – долгосрочное инвестиционное кредитование, то есть длинные дешевые деньги, направленные на такие проекты, которые дадут отдачу в течение 10-20 лет. Мы должны максимально эффективно использовать эти средства, прежде всего, для технологического перевооружения. Надо думать о развитии, быть готовым принимать, в том числе нестандартные решения».