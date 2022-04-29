«Технопром-2022» в Новосибирске посвятят ответу западным санкциям

В Новосибирской области определили тематику и даты проведения ежегодного технологического форума «Технопром». В этом году мероприятие выйдет на федеральный уровень и продлится четыре дня вместо трёх.

Международный форум технологического развития «Технопром», ежегодно проводящийся в Новосибирской области, состоится в этом году с 23 по 26 августа. Его темой станет «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

Об этом стало известно по итогам заседания программного комитета по подготовке форума и коллегии министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, которое прошло под руководством заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой 29 апреля.

По словам Ирины Мануйловой, в этом году форум пройдёт в формате Российской научно-технологической недели, его программа расширена до четырёх дней.

«Принципиальное решение – не только говорить о проблемах, но и показывать реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике. Важно показать, что наша страна обладает достойным ответом на западные санкции по многим направлениям», — подчеркнула Ирина Мануйлова.

Замгубернатора обратила внимание, что уровень форума вышел с регионального на федеральный — распоряжение о проведении в Новосибирской области «Технопрома-2022» впервые принято на уровне правительства России и закреплено в соответствующем распоряжении от 5 марта 2022 года.

Сейчас обсуждается концепция форума, её оценивают эксперты и представители научного сообщества. Ирина Мануйлова поручила программному комитету проработать поступившие предложения. Как подчеркнули в областном правительстве, отбор мероприятий будет вестись строго на предмет конкретной тематики и чётких результатов.

Цель форума, отраженная в проекте концепции, – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счёт повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры. Форум предполагает как конгрессную, так и выставочную программу.

Напомним, в Новосибирской области обсудили создание цифровой платформы, объединяющей электронные сервисы.