В центре Новосибирска прошёл патриотический концерт, посвящённый борьбе с нацизмом

Митинг-концерт «Zа мир – без нацизма!» прошёл в новосибирском Центральном парке 29 апреля. Мероприятие организовано при поддержке Вооружённых сил России.

По информации правительства Новосибирской области, патриотический концерт был посвящён памяти граждан, замученным украинскими нацистами. В нём приняли участие губернатор Андрей Травников, главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семёнов, временно исполняющий обязанности командующего 41-ой общевойсковой армии Олег Короткевич, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, а также представители депутатского корпуса Новосибирска и Новосибирской области.

Открывая мероприятие, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с торжественной речью.

«Чем ближе День Победы, тем острее мы ощущаем нравственную силу беспримерного подвига нашего народа. Наши отцы, деды и прадеды завоевали свободу и независимость Родины, спасли мир от фашизма. С окончанием Второй мировой войны нам казалось, что тема нацизма исчезнет и нам больше не придётся повторять трагический урок. Но заокеанские технологи цветных и цветочных госпереворотов поставили страшный эксперимент. Теперь мы понимаем, что на территории Украины они проводили не только подозрительные биологические опыты в закрытых лабораториях, но и оживили замороженную коричневую чуму, которая захватила целый народ. Особенно горько нам, россиянам, осознавать, что этот страшный эксперимент был поставлен над братским нам народом на территории страны, в которой ещё не затянулись раны Великой Отечественной войны», — отметил Андрей Травников.

«Сегодня всем нам предстоит помочь украинцам излечиться от этой заразы, и основную работу сейчас выполняют наши солдаты и офицеры, бойцы Российской Армии, Росгвардии. Это задача сложная, комбинированная. С одной стороны, необходимо достичь военной цели – освободить территорию от противника. С другой – гуманитарной: помочь людям забыть ту идеологию, которую долгие годы насаждали на территории Украины. Делать это надо жёстко, но корректно, сберегая свои жизни, жизни мирных граждан, а, по сути, и жизни противника. И это удаётся нашим ребятам, они действуют как настоящие вежливые люди, с которыми сегодня весь мир ассоциирует российскую армию. Хочется пожелать им всем вернуться домой живыми и здоровыми. Ну, а мы окажем нашим братьям в Донбассе всестороннюю помощь. Нацизм снова не пройдёт!», – подчеркнул глава региона.

Олег Короткевич также пожелал здоровья всем российским солдатам и офицерам на Украине. Он отметил, что сегодня, как и во все времена, воины-сибиряки достойно выполняют все боевые задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что бойцы спецназа Росгвардии поблагодарили новосибирских детей за письма и рисунки.