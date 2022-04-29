В Новосибирской области создадут цифровую платформу, объединяющую электронные сервисы

Участники первой стратегической конференции по цифровому импортозамещению «Импортонезависимость», прошедшей в Новосибирске 27-28 апреля, обсудили возможность централизации информационных систем, обслуживающих жителей региона, на базе единой платформы «ГосТех». Первый этап этого проекта планируется реализовать уже в ближайшее время.

Обсуждение проекта прошло в рамках экспертной сессии под руководством первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Первый этап реализации проекта, включающий разработку дорожной карты, начнётся в ближайшее время, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам мероприятия.

«ГосТех» – это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и маркетплейсом. Главное преимущество – возможность использовать готовые решения, что существенно снижает затраты на разработку региональных информационных систем. Регионы смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений и не будут тратить ресурсы на разработку. Государственные системы и услуги станут максимально удобными для людей и бизнеса, выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента – гражданина страны», — объяснили в правительстве региона.

В работе сессии также приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, первый заместитель директора ФКУ «Государственные технологии» Владимир Рахманов, заместитель председателя Комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга Дмитрий Кузьмин и генеральный директор компании «Хоулмонт» Александр Зоткин.

Напомним, конференция «Импортонезависимость» прошла в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета 27-28 апреля при поддержке минцифры России и правительства Новосибирской области.