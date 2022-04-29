Новосибирские депутаты разрешили избираться губернатору больше двух сроков подряд

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли поправки в устав региона, позволяющие губернатору переизбираться на пост более двух сроков подряд. Парламентарии также проголосовали за упразднение института отзыва главы региона.

Соответствующие поправки были рассмотрены депутатами Законодательного собрания Новосибирской области 29 апреля в ходе сессии. Изменения приняты для приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который был принят в конце прошлого года.

Поправки в устав Новосибирской области ранее были рассмотрены рабочей группой правительства региона. Как сообщала в середине апреля министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач, изменения, в частности, исключают норму, по которой глава региона не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Поправки также исключают формулировку о прекращении полномочий губернатора в случае отрешения его от должности президентом РФ «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в том числе по осуществлению переданных полномочий РФ», также пункт о прекращении его полномочий в случае отзыва избирателями «на основании и в порядке, установленных законодательством».

Отмечалось, что срок вступления поправок в силу ориентировочно назначен на 1 июня. К 1 января 2023 года такие нормы должны быть введены по всей стране.

Напомним, Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области в сентябре 2018 года. Глава региона избирался сроком на 5 лет.