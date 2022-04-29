17:49
Кикшеринговый сервис создаст новые парковочные места для электросамокатов вместе с известным застройщиком
16:37
«Технопром-2022» в Новосибирске посвятят ответу западным санкциям
15:28
В центре Новосибирска прошёл патриотический концерт, посвящённый борьбе с нацизмом
14:45
Приговор экс-председателю комитета рекламы мэрии Новосибирска обжалует защита
13:56
В Новосибирской области создадут цифровую платформу, объединяющую электронные сервисы
13:18
Новосибирские депутаты разрешили избираться губернатору больше двух сроков подряд
11:56
Депутаты Заксобрания намерены обратиться к правительству с просьбой лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора
11:10
Депутаты Заксобрания Новосибирской области лишили мандата осужденного по делу о мошенничестве коллегу
10:33
Межвузовский кампус в Томске планируется построить к концу 2025 года
9:42
Теплая погода до +26 градусов ожидает новосибирцев в конце недели
9:01
Энергетики отчитаются перед новосибирцами в «Победе»
8:30
Расширена география предоставления сервиса по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП)
21:50
Выпускающая бронежилеты новосибирская компания собирается увеличить производство
20:47
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве детсада по нацпроекту
18:36
Новосибирские предприятия поддержали всероссийскую акцию, организованную на фоне экономических санкций
17:41
В Новосибирске намерены завершить долгострой в Закаменском за 867 млн рублей
17:40
Арестованного новосибирского бизнесмена Проничева выпустили из СИЗО
Президент сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
Основатель компании «БурятАВТО»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Основатель консалтинговой компании «Автобосс»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.