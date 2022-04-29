Депутаты Заксобрания Новосибирской области лишили мандата осужденного по делу о мошенничестве коллегу

Законодательное собрание Новосибирской области приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Сичкарева. В конце прошлого года он был признан виновным в организации мошенничества с субсидиями.

Решение о сложении полномочий депутата Заксобрания Новосибирской области от «Единой России», заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева было принято в ходе сессии регионального парламента 29 апреля.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сичкарева Валентина Викторовича», —указано в документах.

Перед принятием решения о досрочном прекращении полномочий парламентария первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов подчеркнул, что Валентин Сичкарев «был грамотным заместителем председателя бюджетного комитета», и ему жаль терять профессионального депутата, но «закон есть закон».

Напомним, уголовное дело в отношении Валентина Сичкарева было возбуждено в январе прошлого года. Его обвинили в совершении преступления по п.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере). Другими фигурантами дела стали директор ООО «Сельхозпрод» Виталий Кухта и глава крестьянско-фермерского хозяйства в Чулымском районе Владимир Моисеев — им вменялось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, Кухта, Моисеев и Сичкарев похитили более 2,3 млн рублей, которые были направлены из бюджета на развитие фермерского хозяйства. Они подготовили фиктивные документы о якобы выполненных работах в зернохранилище и на животноводческом комплексе хозяйства, чтобы нелегально получить остаток выделенной субсидии.

Организатором преступления выступил Сичкарев, который и руководил его исполнением. В феврале 2021 года «Единая Россия» приостановила членство депутата в партии в связи с его уголовным преследованием

Приговор фигурантам дела вынесен в конце декабря прошлого года. Суд назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В январе фигуранты дела подали апелляции с просьбой отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, однако в апреля суд оставил их без удовлетворения.