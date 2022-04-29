Теплая погода до +26 градусов ожидает новосибирцев в конце недели

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +26 градусов, однако уже 3 мая синоптики сообщают о похолодании.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +23…+28 градусов, местами 17…22 градуса тепла. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 м/с. В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Новосибирске составит +24…+26 градусов.

В ночь с 29 на 30 апреля столбик термометра опустится до отметки +7…+12, местами похолодание до +1…+6 градусов, днем воздух прогреется до 18…23 градусов тепла, по северо-западу — +12…+17 градусов. Ночью по северо-западу региона местами прогнозируются небольшие дожди и грозы. Направление ветра останется прежним, юго-западным, его скорость составит 4-9, ночью местами порывы до 14 метров в секунду, днем — до 16 м/с. В Новосибирске днем столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов.

Ночная температура воздуха 1 мая составит +1…+6 градусов, местами потепление до +12 градусов, днем ожидается потепление до +21…+26 градусов, местами до +15…+20 градусов. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, ночью местами прогнозируются порывы до 14 м/с, днем — до 16 метров в секунду.

Отметим, по данным сервиса Gismeteo, 1 мая дневная температура воздуха в Новосибирске составит +13 градусов, днем 2 мая ожидается потепление до +21 градусов, однако уже 3 мая синоптики сообщают о похолодании до +10 градусов. 4 мая в городе столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов, 5 мая — 17 градусов выше нуля.

Напомним, в Новосибирске ведется подготовка к празднованию Дня Победы. Городские власти опубликовали программу торжественных мероприятий.