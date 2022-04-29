В текущих экономических условиях активно обсуждается то, как теперь будут жить автодилеры, что им нужно делать, чтобы выжить, и как в целом изменится модель этого бизнеса. На мой взгляд, мы будем наблюдать переход от устоявшейся годами модели взаимодействия дистрибьюторов и дилеров к единой системе продаж через региональные склады в регионах с оказанием услуг постпродажного обслуживания независимыми сервисными станциями.

Сейчас можно услышать, что в условиях сжимания рынка новых автомобилей действующие дилерские центры переключатся на торговлю автомобилями с пробегом, отнимая рынок у перекупов, а также якобы будут уверенно конкурировать с независимыми сервисными сетями. На мой взгляд, это абсолютно нереалистичный сценарий и переоценка возможностей официальных дилеров. Причин немало. Достаточно упомянуть лишь самые очевидные. Во-первых, система налогообложения у дилерских центров в основном ведется по ОСНО (общая схема налогообложения — «КС») в то время, как все независимые сервисы с 2021 года работают на УСНО (упрощенной системе налогообложения — «КС») вместо ЕНВД. Разница в суммах начисленных налогов и сборов критическая. Во-вторых, не стоит забывать про квалификацию персонала в дилерских центрах. В общей массе, по моим оценкам, она низкая – сотрудники салонов меняли запасные части комплектно и агрегатами, и у них чаще всего в принципе отсутствует умение проводить сложный ремонт. Также, надо признать, что к сожалению, отсутствует умение работать клиентоориентированно. Поэтому по факту дилерские центры пока не конкурентноспособны в качестве сервисных предприятий.

Сложившаяся ситуация делает привычную для многих схему взаимодействия «дистрибьютор-дилер» избыточной и не отвечающей текущему состоянию рынка. Достаточно оценить затраты дилеров на содержание огромных «автодворцов» с учетом текущего уровня продаж. Самим дистрибьюторам региональное присутствие тоже перестанет быть необходимым – вместо этого стоит ожидать формирования единой системы продаж через региональные склады в регионах. Если вам кажется это нереалистичным, вспомните DNS и «Технопоинт», где все работает именно так. Это удобно и самим компаниям, и клиентам, так как их интересует конечная цена товара или услуги. Точно также и на авторынке: на мой взгляд, стоит ожидать, что дистрибьюторами в регионах будут заключены договора с независимыми СТО. Ими вполне могут быть в том числе и некоторые бывшие сильные дилеры. Они будут забирать автомобиль с регионального склада, готовить его к передаче клиенту после оплаты, делать предпродажную подготовку и убирать недостатки транспортировки. После этого выдавать автомобиль покупателю. Гарантийное и сервисное сопровождение в этой схеме будут осуществлять прежде всего, независимые СТО, так как их уровень экспертизы, как я говорил, объективно выше, чем у официальных дилеров.

Будущую конфигурацию рынка я вижу так: тот или иной бренд, например, китайский, выбирает в регионе несколько партнеров среди независимых СТО или бывших дилеров, с которыми заключает договор на обслуживание на год. В отличие от дилерских договоров, действие которых исчисляется годами, сервисные контракты могут заключаться на короткий срок — 12 месяцев. По истечении года тендеры проводятся повторно. При этом, дистрибьютор будет жестко следить за уровнем оказания услуг и если выявит, что у клиентов есть недовольство качеством того или иного сервисного центра, то по истечении срока сделает выбор в пользу другого. Таким образом, для клиентов такая схема несет очевидные плюсы, чем в ситуации, когда у той или иной марки один официальный дилер в городе, который заключил контракт на несколько лет и часто не заинтересован улучшать качество своих услуг.

Другого пути, на мой взгляд, у участников рынка при сохранении текущей ситуации нет. Никто не будет тратить дополнительную маржу на аппетиты «жирных котов» с их «стеклянными дворцами». Самые передовые и понимающие уже создают логистические сети и сетку СТО по РФ и ближнему зарубежью. Сеть LECAR тому самый простой пример. Таким образом, наиболее сильные позиции смогут иметь независимые сервисные станции, которые станут неотъемлемой составляющей новой схемы российского автобизнеса.

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