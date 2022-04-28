Выпускающая бронежилеты новосибирская компания собирается увеличить производство

Новосибирское научно-производственное предприятие «Филлин», выпускающее боевую экипировку, ищет сотрудников и новые площадки для увеличения выпуска продукции. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска 28 апреля.

Как сообщили в муниципалитете, сейчас производственных мощностей предприятия хватает для выпуска ста бронежилетов в месяц, однако компания планирует расширение.

Научно-производственное предприятие «Филлин» работает в Новосибирске с 2018 года. Продукция компании – боевая экипировка и средства бронезащиты для военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также частично — амуниция для сотрудников частных охранных предприятий, охотников, рыболовов и туристов.

Как отмечают в мэрии, предприятие также имеет собственные разработки с использованием современных технологий. На основе одной из них создан бронежилет plate carrier с бронекерамическими плитами «Ермак», изготовленными новосибирским заводом «НЭВЗ-Керамикс». По сравнению с другой аналогичной продукцией он более лёгкий (вес – 900 г) и маневренный. Кроме того, изделие помогает избежать перегрева в жарких климатических условиях.

Напомним, в марте под Новосибирском проводили боевые учения с применением ракетного комплекса.