Банк ВТБ объявил о росте количества точек по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Напомним, что с 1 января 2022 года банк стал одним из трех доверенных лиц Удостоверяющего центра ФНС России. Отныне получить КЭП без посещения ФНС можно в более чем 85 отделениях банка в 35 городах России, в том числе в Новосибирске.

Квалифицированная электронная подпись — цифровой аналог собственноручной подписи индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. КЭП позволяет вести электронный документооборот, пользоваться сервисами государственных органов, отправлять отчетность в ФНС, а также участвовать в электронных торгах.

ВТБ выдает КЭП в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России. Получить КЭП могут все предприниматели, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

По данным ВТБ, для получения КЭП предпринимателю потребуется посетить отделение банка один раз, а сам процесс займет не более 30 минут. Клиенту потребуются паспорт и один из документов — решение о назначении руководителя для юридического лица (или другой документ, подтверждающий право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и лист записи ЕГРИП или свидетельство ОГРНИП — для ИП.

«Мы работаем над дальнейшим расширением географии предоставления КЭП, чтобы у предпринимателей была возможность получить доступ к удобному решению для повседневной работы», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.