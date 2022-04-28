В апреле Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к масштабной перекладке новосибирских теплосетей. Всего в этом году планируется капитально отремонтировать и реконструировать 12 км тепловых магистралей. В середине апреля работы начались еще на четырех участках общей протяженностью 1 564 метров, на них работают три подрядчика.

Самый протяженный фронт текущих ремонтов расположен на улице Котовского в Ленинском районе. Двумя участками теплотрассы протяженностью 630 м и 194 метров в однотрубном исчислении занимается ООО «СК Стройэнергоресурс». Пока здесь ведутся подготовительные работы: завозятся материалы, выставляются ограждения, устанавливаются дорожные знаки. Следующим этапом станут земляные работы. Обойтись без перекрытия дорожного движения на время капремонта и последующего благоустройства на Котовского невозможно. На отрезке дороги протяженностью порядка 400 метров — от дома №2 по Котовского до пересечения с ул. Пермитина — движение автомобилей пришлось закрыть до 25 августа, а трамваи по этому участку № 8, 15, 18 будут следовать согласно реверсивному движению — по однопутному трамвайному пути. Из схемы движения исключили остановку «Тепличная» в направлении ул. Блюхера.

И если на Котовского перекладывают трубу диаметром 600 мм, то на улице Островского в Дзержинском районе переложить нужно уже трубу 1000 мм в диаметре. От нее запитано 129 жилых домов. Труба проложена в 1994 году, но за последние 5 лет на трубопроводе возникло 14 повреждений — они возникали в первую очередь из-за того, что труба постоянно подтапливалась ливневыми водами. “В этом году мы меняем дефектный участок, организуем дренирование воды, которая периодически поступала, и прогнозируем, что в дальнейшем эта сеть будет служить не 28 лет, а 50”, — отметил исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.

Подготовительными работами на Островского занимается ООО «Масстройэлит», который уже не первый год работает с СГК на проектах по модернизации теплосетей. Именно «Массстройэлит» в прошлом году реконструировал тепломагистраль на улице Бориса Богаткова и заменил трубопровод на Ипподромской. В этом году на улице Островского «Масстройэлит» уже начал монтаж железобетонных блоков и лотков под трубопроводы.

Еще один участок, где начаты работы в середине апреля, находится на улице Дачной в Заельцовском районе. Его протяженностью — 380 метров, и он представляет собой продолжение прошлогоднего капремонта на улице Дмитрия Донского. На этом участке работы ведет ООО НПО «СИБИТЦ». В настоящее время СИБИТЦ монтирует временный трубопровод диаметром 300 мм (вместо штатного 400-мм), что обеспечит горожанам снабжение горячей водой на период ремонта.

В целом, по состоянию на 20 апреля, подрядчики СГК ведут в Новосибирске работы на пяти участках капитального ремонта из десяти запланированных в этом году. Также стоит упомянуть участок на улице Серебренниковской, о которой уже упоминалось ранее. Именно эта теплотрасса стала первой, кого начали ремонтировать в этом сезоне. И ей также занимается «Стройэнергоресурс».

Кроме перечисленных выше участков, в этом году планируется обновить еще десять отрезков тепломагистралей общей протяженностью 8,8 км – это без учета аварийных ремонтов. Среди них – участок под полотном Октябрьского моста, гвыполнена планировка площадки на левом берегу и огорожен участок ремонтных работ, а промышленные альпинисты ремонтируют и укрепляют площадки под мостом, на которых затем на высоте 30 метров будут работать энергетики с допуском работ на высоте.

Стоимость этого проекта составит 76 млн рублей, а подрядчиком выступит строительная компания «Сибагострой».

Основную часть работ подрядные организации начнут в мае.

Масштабные ремонты теплосетей СГК проводит в рамках программы опережающих инвестиций в теплосетевое хозяйство Новосибирска, стоимость инвестпрограммы-2022 — более 1 млрд рублей (без НДС). Цель программы — остановить разрушение теплосетевых коммуникаций, повысить надежность теплоснабжения и обеспечить дальнейшее развитие города – возможность подключения новых объектов. Общий объем запланированных инвестиций на 10 лет – более 20 млрд рублей. Это стало возможным благодаря переходу Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения — соответствующее распоряжение подписал 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.