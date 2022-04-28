Арестованного новосибирского бизнесмена Проничева выпустили из СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения находившемуся в СИЗО новосибирского бизнесмену Сергею Проничеву, обвиняемому в крупном мошенничестве. Он переведён под домашний арест.

Сергей Проничев останется под домашнем арестом как минимум до 27 июня, следует из сообщения Центрального районного суда.

Уголовное дело в отношении новосибирского бизнесмена Сергея Проничева по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в апреле 2021 года. По данным следствия, вместе с журналистом Николаем Сальниковым он потребовал от депутата горсовета Вениамина Пака 9 млн руб. за нераспространение компрометирующей его информации. Сообщники намеревались обнародовать данные о якобы противоправной деятельности основанного Паком спортивного клуба «Успех». Сальников успел выложить на YouTube первую часть соответствующего видео и анонсировал выход второй.

Во время передачи части денежного вознаграждения в размере 1,5 млн руб. Проничев и Сальников были задержаны.

Николай Сальников свою вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство. В феврале он был приговорён к двум годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 50 тыс. руб.

Сергей Проничев отрицает свою вину.

Новосибирский бизнесмен известен своей причастностью к деятельности московского холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС), которая фигурировала в крупном коммунальном скандале 2017 года — тогда инициативная группа из 11 управляющих компаний заявляла о якобы незаконном отъёме их бизнеса. Сергей Проничев также мог стать участником конфликта со сменой руководства одной из управляющих компаний Академгородка в августе-сентябре 2020 года, с которым также связывают нападение на бизнесмена.

Напомним, в ноябре 2021 года в СИЗО к Сергею Проничева не пустили нотариуса для оформления пенсии.