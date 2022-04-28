В Новосибирске намерены завершить долгострой в Закаменском за 867 млн рублей

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в долгострое в микрорайоне Закаменский Октябрьского района.

Извещение о проведении конкурса на выполнение строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства ЖСК «Закаменский-11» размещено на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет более 867 млн рублей. Заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области.

Согласно техническому заданию к конкурсу, площадь участка составляет 43 тыс. кв. м., в доме 29 этажей, в том числе 2 подземных. Общая площадь здания составляет 19,6 тыс. кв. м., в нем разместят 224 квартиры.

«В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, конструктивных решений, инженерных систем и коммуникаций в соответствии с проектно-сметной документацией», — указано в техническом задании.

Победитель конкурса выполнит подготовительные работы, в том числе расчистку территории, вырубку кустарников, устройство временных зданий, сооружений и дорог. В ведомости объемов работ указано, что подрядчик выполнит демонтажные, ремонтные работы, озеленение, проведет устройство кровли, кирпичной кладки и другое.

Дата завершения работ — не позднее 558 дней с момента подписания договора. Подвести итоги по определению победителя конкурса планируется 27 мая.

На сайте ЖСК «Закаменский-11» указано, что жилищно-строительный кооператив был создан в 2015 году по инициативе дольщиков недостроенного жилого года. Компанией-застройщиком выступало ООО «Неоград-Инвест» — в 2014 году правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей организации.

Напомним, в январе текущего года новосибирские власти сообщали о том, что в 2022 году в регионе планируется сдать в эксплуатацию порядка 30 проблемных объектов. Работы уже начаты по адресам: мкрн. Закаменский, 12, мкрн. Закаменский, 16 и ул. Калинина, 20 (город Обь). В начале марта в Новосибирске объявили конкурс на завершение дома 13 в микрорайоне Закаменский.